Schlein contro tutti, la "segretaria" del Pd sbotta sui social: "Noi qui per restare"

31 maggio 2023 a

a

a

"Mettetevi comodi, siamo qui per restare". Ha provato così Elly Schlein a mettere a tacere le polemiche piovute sulla segreteria del Pd, che guida dal 12 marzo, dopo la débacle alle ultime elezioni amministrative. Il contrattacco di Schlein è diretto non solo contro gli oppositori ma forse anche contro il fuoco amico dei dem, in particolare di Base Riformista, ed è affidato a una diretta su Instagram.

Il segretario del Pd (o segretaria, come Schlein preferisce essere chiamata) ribatte con forza alle accuse di non aver saputo gestire la campagna elettorale e le alleanze per le comunali, tanto da perdere nelle principali città al voto. "Il cambiamento - ha detto - non è un pranzo di gala ed è scomodo. Non molleremo di un centimetro su quello che è il nostro progetto sul lavoro, sul clima. Continuate a darci una mano, a sostenerci, a iscrivervi al Pd, sosteneteci con il 2 per mille - ha chiesto Schlein via Instagram - Dobbiamo costruire una prospettiva e dare una speranza al paese".

Parole destinate a far discutere, quelle di Elly Schlein, visto che a essere sotto accusa per il risultato deludente delle amministrative è proprio il suo "cerchio magico". Da Marta Bonafoni a Marco Furfaro fino a Peppe Provenzano. E per risalire la china, Schlein lo sa, la strada sarà lunga.