L'aria che tira, Bertinotti fa a fettine dieci anni di Pd: "Tragedia storica"

Le ferite riportate dalla sinistra italiana alle elezioni amministrative sono profonde e non riguardano solo la gestione del Pd di Elly Schlein, volto della debacle democratica. Fausto Bertinotti nella puntata di mercoledì 31 maggio de L'aria che tira, su La7, fa a fettine dieci anni di sinistra italiana e i vari protagonisti che hanno partecipato al declino. "È la rappresentazione di una tragedia, viene rappresentata in tono minore ma è un dramma, siamo a un punto storico di crisi della sinistra in Italia e in Europa", afferma l'ex segretario di Rifondazione comunista.

È curioso, sottolinea Bertinotti, che "i protagonisti di questa ultima storia lamentano continuamente la sconfitta e rilanciano la possibilità di una ripresa", perché sono gli stessi che hanno "realizzato le scelte che hanno contribuito a portare questa deriva". Per l'ex presidente della Camera nel Pd manca la "percezione drammatica" di questo passaggio.

"C'è stata una sconfitta storica sconfitta che non è di un mese, di un giorno, di un anno, neanche di dieci anni". Cosa devono deve fare la sinistra oggi? In primis lavorare in "profondità, con un'inchiesta sui bisogni dei lavoratori, delle donne, dei giovani". La seconda è "studiare la storia, capire dove sono intervenuti dei cambiamenti che ti hanno allontanato dal tuo popolo e che ti hanno fatto essere un corpo estraneo". Insomma, la crisi del Pd e della sinistra non affronta con un rimpastino della segreteria imbarcando le vecchie correnti...