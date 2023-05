Sondaggio Mentana, doccia fredda per Schlein: dove scivola il Pd

Sullo stesso argomento: Clima e alluvione, il sondaggio di Masia imbarazza la sinistra

Fermi tutti: non solo l'effetto Schlein si è azzerato, adesso il Pd ha preso a scendere vistosamente. Nell'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 presentato lunedì 22 maggio dal direttore Enrico Mentana, spicca il dato del Partito democratico che ha subito un calo significativa. Il partito di Elly Schlein ha perso lo 0,4% in una sola settimana, scendendo dal 21,3% al 20,9%. Ciò ha aumentato la distanza con il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che continua a essere la principale forza politica del Paese. Questo nonostante un calo dello 0,1 per cento. Oggi FdI rimane saldamente in testa alla classifica con il 29,7% dei consensi.

A sinistra va meglio a Giuseppe Conte con il Movimento 5 Stelle in crescita. I grillini (+0,2%) ora si posizionano al 16% dietro al Pd. Guadagna consensi la Lega di Matteo Salvini, quarto partito un aumento dello 0,2% che porta il Carroccio al 8,8%.

Altre posizioni nel consueto borsino del lunedì di Mentana vedono Forza Italia di Silvio Berlusconi, che ha subito una diminuzione dello 0,1%, attestarsi al 6,7%. Dopo, c'è Azione di Carlo Calenda, che ha registrato un aumento del +0,2% raggiungendo il 4,3%. In fondo alla classifica troviamo Verdi e Sinistra al 3,5% (+0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,7%, +Europa al 2,2% (-0,2%), Per l'Italia con Paragone al 2% (+0,1%), e Unione popolare all'1,6% (+0,2%).