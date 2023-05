Sondaggio Tp: centrodestra a valanga, Pd giù e un sorpasso clamoroso

20 maggio 2023 a

Crescono tutti i partiti di centrodestra, calano quelli di centrosinistra, e sale anche la fiducia degli italiani nella premier Giorgia Meloni. Ma ci sono movimenti interessanti anche tra le forze che calamitano un consenso minore. L'ultimo sondaggio targato Termometro Politico parla chiaro. Mentre si attendono i ballottaggi che chiuderanno la partita delle elezioni amministrative, i dati della rilevazione effettuata con interviste realizzate tra il 16 e il 18 maggio, mostrano che si alza ancora la percentuale di italiani che hanno fiducia nella premier Meloni: ora sono il 44,9 per cento.

Per quanto riguarda i pariti, le intenzioni di voto registrate da Tp nel sondaggio settimanale vedono, inoltre, tutti i partiti di centrodestra in crescita rispetto alla rilevazione della settimana precedente. Fratelli d'Italia è dato al 29,5 per cento, la Lega di Matteo Salvini al 9,4, Forza Italia di Silvio Berlusconi, che è stato dimesso dal San Raffaele dopo 45 giorni di ricovero, è al 7,6 per cento.

Definitivamente archiviato l'effetto positivo dovuto all'elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito democratico. Rispetto a sette giorni fa, il Pd è in flessione e oggi vale il 19 per cento. Perdono qualcosa anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (16 per cento) e Azione di Carlo Calenda (4). Italexit-Per l'Italia è dato al 2,5 per cento: il partito di Gianluigi Paragone raggiunge così l'alleanza Sinistra-Verdi e supera Italia Viva (2,4 per cento) e +Europa che oggi è valutato al 2,2 per cento.