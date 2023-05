Sondaggio Ucraina, cosa pensano gli italiani del sostegno totale a Zelensky

21 maggio 2023 a

Il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina e al suo presidente Volodymyr Zelensky non convince gli italiani. Secondo un sondaggio condotto da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani, il 52,2% degli intervistati non è d'accordo con il pieno appoggio al paese invaso dalla Russia di Vladimir Putin. I favorevoli a stare con Kiev senza se e senza rappresentano il 47,8%. Come rilevato ormai da mesi da vari istituti demoscopici, inoltre, la maggioranza degli italiani (56,8%) si oppone all'invio di armi all'Ucraina, mentre il 43,2% si esprime a favore.

Il risultato arriva mentre si conclude il G7 di Hiroshima dove la premier Giorgia Meloni ha incontrato i grandi del mondo ma anche lo stesso Zelensky. Il summit ha confermato il sostegno convinto dei Paesi più sviluppati all'Ucraina. "Putin non indebolirà la nostra determinazione, come pensava di poter fare", ha affermato il presidente americano, Joe Biden che ha incontrato il leader ucraino: "Questa mattina ho rassicurato ancora una volta il presidente Zelensky sul fatto che non vacilleremo".

Il sondaggio di domenica 21 maggio comprende anche le intenzioni di voto ai partiti. Non si sono particolari smottamenti, ma il trend è singolare: perdono qualcosa praticamente tutti. Fratelli d'Italia è al 29,1 per cento, la Lega al 9,6, Forza Italia al 6,8. Il Partito Democratico registra un calo, tornando sotto il 20 pr cento (19,9), mentre il Movimento 5 Stelle è tra i pochi a risalire: 16,1 è dato al per cento. .