Sondaggi, è ufficiale: finito l'effetto Schlein. Giù il Terzo polo, scatto Lega

Sullo stesso argomento: Crisi totale per il Terzo Polo. Renzi e Calenda in caduta libera

23 aprile 2023 a

a

a

La fotografia dello stato di salute dei partiti al termine di una settimana ricca di eventi e scontri tra maggioranza e opposizione arriva dalla media dei sondaggi realizzata dall'istituto Bidimedia che integra i dati delle rilevazioni delle ultime quattro settimane. Non tutti i sondaggisti hanno valutato separatamente Azione e Italia viva dopo la rottura del Terzo polo, ma qualche indicazione già arriva. "Notiamo come la prima fase post rottura sia stata molto negativa nei sondaggi. Complessivamente infatti le liste di Azione e Italia Viva valgono in media il 7%, in calo di 7 decimi rispetto a un mese fa", scrivono gli analisti di Bidimedia.

La grande ripresa: quanto recupera la Lega, le cifre da Formigli

La maggioranza di governo del centrodestra "conferma la sua solida stabilità degli ultimi mesi rimanendo anche in questa media sondaggi sullo stesso valore di 4 settimane fa, il 46%", continuano i sondaggisti, che all'interno della coalizione segnalano il calo di Fratelli d’Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni "scende sotto il 29% cedendo 5 decimi", ma il calo è "compensato dalla crescita di Lega e Forza Italia, al 9,1% e 7,1% e in crescita rispettivamente di tre e due decimi". Stabile Noi Moderati.

"Tra Meloni e italiani è ancora luna di miele". I dati di Pagnoncelli, panico a sinistra

Il Partito Democratico di Elly Schlein ha raggiunto il 20%, "oltre 4 punti sopra il minimo storico toccato a gennaio". Insomma, il consenso del Pd sale ancora ma la crescita post congresso "sembra essersi quasi esaurita". Allo stesso tempo, dopo 8 settimane consecutive di calo il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte si stabilizza al 15,8%. Tra gli altri partiti cede lo 0,1% l'Alleanza Verdi-Sinistra, oggi al 3%. Ferma Più Europa (2,1%), così come Per l’Italia di Gianluigi Paragone (2%) e Democrazia Sovrana e Popolare (0,8), perde lo 0,2 l'Unione Popolare di Luigi de Magistris.