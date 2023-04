Sondaggi, Pagnoncelli gela la sinistra: tra Meloni e gli italiani è ancora luna di miele

22 aprile 2023 a

Fratelli d'Italia che arretra mentre cresce la fiducia nella premier Giorgia Meloni, il Pd che supera il 20 per cento, Lega e Forza Italia appaiati in virtù del balzo del partito di Silvio Berlusconi. Sono questi alcuni degli aspetti più rilevante del sondaggio Ipso pubblicato sabato 22 aprile dal Corriere della sera. A snocciolare numeri e considerazioni è Nando Pagnoncelli che si chiede se la luna di miele del governo di centrodestra con gli italiani sia finita o meno. "A giudicare dal sondaggio odierno non si direbbe, dato che rispetto a marzo il gradimento per l’operato del governo fa segnare l’aumento di un punto (oggi il 44% si esprime positivamente sull’esecutivo) e quello della premier di due punti (46% di valutazioni positive) portando l’indice di gradimento (calcolato escludendo coloro che non si esprimono) rispettivamente a 51 e 53", spiega il sondaggista.

Secondo Pagnoncelli il governo "tiene" per diversi motivi, come ad esempio le scelte che hanno avuto un "effetto di rassicurazione anche presso una parte dell’elettorato non di centrodestra: rapporti con l’Ue, atlantismo, posizione sul conflitto in Ucraina, tenuta dei conti pubblici". E poi perché i dati economici migliorano. Tra le varie ragioni, ce anche "la mancanza di un’opposizione coesa che induce molte persone a fidarsi e «ad affidarsi» a chi guida il Paese", spiega il sondaggista.

Passando agli orientamenti di voto, FdI è stabilmente al primo posto con il 29% ma è in calo dell'1,3% rispetto a marzo. Stabile la Lega di Matteo Salvini all'8%, in crescita Forza Italia che passa dal 7,2% all’8% appaiando il Carroccio. Il Pd di Elly Schlein cresce dell'1,7%, attestandosi al 20,7%, perdere qualcosa il Movimento 5 stelle valutato 16,5%. Per un punto tondo tondo il Terzo polo: Pagnoncelli valuta ancora insieme Azione e Italia viva al 5,2%: "Da notare che, separatamente, le due forze politiche si riportano sui valori antecedenti l’alleanza", spiega il sondaggista.