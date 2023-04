Supermedia Youtrend, Terzo Polo in caduta libera. Il sondaggio fa tremare Renzi e Calenda

22 aprile 2023 a

Il Terzo Polo perde quota. Saranno le fibrillazioni per la prospettiva del partito unico, ma la coalizione tra Azione e Italia Viva non sembra attraversare un buon momento. Due settimane fa, Renzi e Calenda erano al 7,5% mentre l'ultima supermedia li posiziona al 7% con un calo netto dello 0,5%. In calo anche l'Alleanza Verdi-Sinistra (-0,2%) e +Europa (-0,1%). Situazione stabile tra i grandi partiti: Fratelli d'Italia resta al 28,9%, Il Pd di Schlein al 20,1% e il M5s al 15,7%. Risultato positivo per la Lega di Salvini che guadagna lo 0,2% e passa dall'8,8% al 9%.

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione include sondaggi realizzati dal 6 al 19 aprile ed è stata effettuata il giorno 20 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 19 aprile), EMG (11 e 17 aprile), Euromedia (14 aprile), Piepoli (11 aprile), Quorum (17 aprile), SWG (10 e 17 aprile) e Tecnè (8 e 15 aprile).