Sondaggio Index per Piazzapulita, Lega in grande ripresa: le cifre

Giada Oricchio 21 aprile 2023

La maggioranza di governo resta in testa alle intenzioni di voto degli italiani: Fratelli d'Italia è sempre il primo partito, mentre la Lega guadagna terreno. Cresce anche il Partito democratico.

Secondo un sondaggio Index per “Piazzapulita”, talk di LA7, giovedì 20 aprile, il partito della premier Giorgia Meloni si attesta al 29,1 per cento (-0,4). Alle spalle, ma staccato, il Pd di Elly Schlein che si attesta al 20,5 per cento (+0,2). Il Movimento 5 stelle, guidato da Giuseppe Conte, si conferma terza forza politica grazie al 15,7 per cento con una variazione di un decimo. Il balzo più significativo è quello della Lega di Matteo Salvini che raggiunge il 9,3 per cento (+0,4), mentre per Forza Italia si registra un lieve calo (6,4 per cento).

Dal rilevamento demoscopico emerge inoltre che il divorzio nel Terzo polo assegna un 4,3 per cento di gradimento ad Azione di Carlo Calenda e un risicato 2,5 per cento per Italia Viva di Matteo Renzi, neo direttore editoriale de “Il Riformista”. Per quanto riguarda Verdi e Sinistra italiana, le preferenze si fermano al 3 per cento. Il sondaggio ha preso in esame anche la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. Per gli italiani intervistati, diminuisce di un punto il consenso verso l’operato della premier (44 per cento) e verso il suo esecutivo (34 per cento). Al contrario, aumenta il gradimento in Elly Schlein (passa dal 33 al 34 per cento). Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono stabili, rispettivamente al 26 e al 18 per cento, mentre perde un punto Giuseppe Conte (dal 28 al 27 per cento).