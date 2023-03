Sondaggio Agorà, Masia: "Situazione schizofrenica". Il partito che vola con Schlein...

06 marzo 2023 a

Siamo in una fase politica "schizofrenica", spiega Fabrizio Masia illustrando nel corso di Agorà, su Rai3, i risultati dell'ultimo sondaggio Emg-Different sulle intenzioni di voto degli italiani, In effetti viviamo giorni ricchi di avvenimenti, dalle polemiche sul tragico naufragio dei migranti a Cutro, nel Crotonese, ai primi passi del Pd della segreteria di Elly Schlein. Ma l'effetto di questi avvenimenti sul consenso non può essere immediato, afferma il sondaggista che spiega come i dati e le tendenze debbano consolidarsi, Ma per chi voterebbero gli italiani se le elezioni si svolgessero lunedì 6 marzo?

I dati di questa settimana sono "curiosi", dice Masia, "le prime tre forze del panorama sono in lieve flessione". Fratelli d'Italia cala dal 27,7 al 27,3 per cento, il Pd dal 18,6 al 18,1, il Movimento 5 stelle dal 16,6 al 16,2. A rafforzarsi sono "i partiti più al centro dello schieramento di centrodestra, come Lega e Forza Italia". Il partito di Matteo Salvini infatti cresce di quattro decimali e sfiora il dieci per cento (9,8). Stessa crescita per FI che sale all'8,2. Azione-Italia viva è il lieve calo e scende al 6,8 per cento.

Tra le altre forze spicca la crescita di Italexit-Per l'Italia di Gianluigi Paragone che sale al 2,3 per cento ma anche il +0,2 si Sinistra-Verdi (3,4). Risultati "non sesquipedali", afferma Masia, ma che dimostrano ulteriormente che siamo "in una fase politica schizofrenica rispetto al solito, con scostamenti da una parte e dall'altra. L'elezione di Schlein alla guida del Pd qualcosa ha prodotto", ma dovremo aspettare risultati più consolidati, spiega il sondaggista che ricorda, tuttavia, il calo registrato dal Partito democratico in questa rilevazione.