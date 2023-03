Il sondaggio che fa a pezzi Lilli Gruber. “Chi è meglio di lei”, dato sorprendente

04 marzo 2023 a

Una classifica dei giornalisti più noti in Italia, con un’assoluta sorpresa: Paolo Brosio fa meglio di Lilli Gruber. Rai, in collaborazione con Ipsos, ha effettuato un monitoraggio che doveva rimanere riservato, ma Dagospia ci ha messo sopra le mani. La giornalista e conduttrice di Otto e mezzo su La7 si piazza soltanto al settimo posto della graduatoria dei volti noti della televisione italiana, venendo battuta pure da un’altra donna, Benedetta Parodi. Svetta davanti a tutti Bruno Vespa, conosciuto da nove italiani su dieci che hanno risposto al sondaggio, mentre in seconda piazza c’è Alfonso Signorini, con Enrico Mentana che si piazza sul gradino più basso del podio.

Questi i primi nomi in classifica:

Bruno Vespa 89.8%

Alfonso Signorini: 86.3%

Enrico Mentana: 81.3%

Paolo Brosio: 77.9%

Massimo Giletti: 76.9%

Benedetta Parodi: 71%

Lilli Gruber: 70.1%

Cristina Parodi: 70%

Mario Giordano: 69.9%

Barbara Palombelli: 67.3%

Cesara Buonamici: 67%

Gigi Marzullo: 64.1%

Michele Santoro: 61.4%

Giovanna Botteri: 61%

Tiberio Timperi: 61%

Roberto Giacobbo: 57.9%

Bianca Berlinguer: 54.8%

Lucia Annunziata: 54.1%

Salvo Sottile: 53.1%

Giovanni Floris 52.6%

Ma se Lilli Gruber non se la passa benissimo, addirittura peggio vanno altre colleghe del piccolo schermo. In primis la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, conosciuta solo dal 20.4% dei partecipanti al sondaggio, come Serena Bortone (28.3%). E poi ancora Milena Gabanelli al 39.6%, Ilaria D’Amico al 48.4%, Concita De Gregorio al 27.9%, Francesca Fagnani al 10.6%, Veronica Gentili al 22.9%, Tiziana Panella 22%, Myrta Merlino, 26.3%.