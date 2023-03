Media sondaggi, Fratelli d'Italia stende tutti. Crisi nera per il M5S di Conte

05 marzo 2023 a

Nuovo mese e nuovo aggiornamento con la media dei sondaggi stilata da Bidimedia sul gradimento dei partiti politici italiani. Il vero scossone riguarda l'effetto primarie sul Partito Democratico, che si riprende il secondo posto in classifica con una salita dell'1,5% e un valore totale pari al 17,4%. I dem crescono a discapito del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che trema per il nuovo corso di Elly Schlein, che sin dai primi giorni sta rosicchiando quella fetta di elettori di sinistra che si era buttata sui grillini dopo i disastri del Pd targato Enrico Letta. I Cinquestelle perdono addirittura l’1,1% in un mese di sondaggi, passando dal 17,8% al 16,7%.

Con un continuo terremoto nell'opposizione a godere è anche Fratelli d'Italia, che si afferma ancora una volta come primo partito italiano nella media pubblicata il 5 marzo. Giorgia Meloni e i suoi non stanno pagando affatto l'effetto governo che in passato hanno subito molti partiti e sale fino al 29,9%, ad un passo dalla cifra tonda in virtù della crescita dello 0,5% nelle ultime quattro settimane. Segno positivo pure per Lega e Forza Italia: Matteo Salvini cresce dello 0,2% fino al 9%, mentre gli azzurri di Silvio Berlusconi rosicchiano uno 0,1% fino al 7,1%, avvicinando sensibilmente Azione-Italia Viva, che cala di mezzo punto percentuale e scivola fino al 7,5%.

In generale, evidenzia BiDiMedia, risultano in calo tutti i partiti di opposizione parlamentare a eccezione del Pd: Alleanza Verdi e Sinistra cede lo 0,3 al 3,2%, e più Europa perde un decimo al 2,5%. La coalizione di centrodestra arriva ad un totale di 46,8% di consensi degli italiani, toccando il suo massimo nei sondaggi post elezioni politiche. La sinistra, che grazie alla ventata di aria fresca portata da Schlein non è in calo, resta però lontanissima: 23,1% nonostante un più 1,1%. Meno della metà della coalizione al governo.