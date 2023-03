Sondaggi politici, Ghisleri mostra la fine del M5s: Schlein distrugge Conte

05 marzo 2023 a

È l'ultima rilevazione di Alessandra Ghisleri sulle colonne de La Stampa a mettere nero su bianco il crollo del Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte. La direttrice di Euromedia Research evidenzia che se oggi ci fossero nuovamente le elezioni il primo posto spetterebbe sempre a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabili al 29,6%. Cosa cambierebbe invece? Al secondo posto la neo segretaria Schlein con il Pd che guadagna il 2,1% in sette giorni, attestandosi al 19,6%.

Schlein prosciuga il M5S? Il sondaggio Ghisleri fa tremare Conte e Calenda...

A colare a picco - stando alle cifre del sondaggio - è il M5s di Giuseppe Conte, che crolla di 1,3 punti percentuali in una settimana, portandosi al 15,6%. Grillini colpiti e affondati dalle elezioni di Elly Schlein alla guida dei dem.

Fratelli d'Italia si prende ancora la corona dei sondaggi. Crisi nera per il M5S

Quarta forza politica - secondo lady sondaggio - la Lega di Matteo Salvini, al 9,4% in virtù della crescita pari allo 0,4%. Poi Azione-Italia Viva, il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, in ascesa di 0,2 punti percentuali all'8,3 per cento. Non va bene Forza Italia, che cala dello 0,8% al 6,9%. Poi Italexit di Gianluigi Paragone al 2,5%, +Europa al 2,4%, Alleanza Verdi e sinistra al 2%, Noi Moderati allo 0,5%.