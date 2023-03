Sondaggi, FdI da record. Crollo choc nell'opposizione: il partito ai minimi

01 marzo 2023 a

a

a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni vola e supera l'asticella del 30 per cento toccando il 30,4. Ma cresce anche il Pd evidentemente beneficiato dalle primarie che hanno consegnato il partito a Elly Schlein: circostanza, questa, che fa scattare l'allarme dalle parti del Movimento 5 stelle. L'ultima media dei sondaggi sulle intenzioni di voto realizzata da Termometro politico non lesina sorprese.

“Cambierà tutto nella politica”. La vittoria di Schlein vista da Renzi

Gli orientamenti di voto riflettono ancora più di quelle di 7 giorni fa l’esito delle elezioni regionali. Ne è una conferma il calo del Movimento 5 Stelle, che ha deluso in Lombardia e nel Lazio e che oggi ha il 17,1%. Viene quasi raggiunto da un Pd in ascesa, che raggiunge il 16,9%, un valore che non toccava da inizio novembre. Resta da capire se i dem sono destinati a salire ancora dopo il cambio di leadership.

Chi ha votato alle primarie Pd, il sondaggio che svela il retroscena

Dicevamo della crescita di FdI che, per la prima volta nella media di TP, sale oltre il 30 per cento mentre i suoi alleati sono stabili. Forza Italia resiste al 7,1 per cento, il Pd scivola all’8,8. Continua il periodo no per Azione/Italia Viva che cala al 7,2 per cento, mai così in basso il Terzo Polo in questa rilevazione. Sinistra Italiana/Verdi al 3,3 per cento e +Europa 2,5 non si muovono di molto.