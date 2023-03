Sondaggio Porta a Porta, il Pd si mangia il M5S: Schlein-Conte, via al duello

01 marzo 2023 a

Porta a Porta pubblica il consueto sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle recenti primarie del Pd. Il sondaggio è stato effettuato da Noto dopo la vittoria di Elly Schlein su Stefano Bonaccini e registra un innalzamento della percentuale del Pd nelle intenzioni di voto dal 16,5%, che avevano i democratici prima delle primarie, al 19,5% di questa settimana. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale stabile rispetto alle intenzioni di voto precedenti alle primarie dem). Segue il Pd, che guadagna tre punti, arrivando al 19,5%. Scende in terza posizione il M5S con una percentuale del 16%, perdendo due punti e mezzo. Un vero e proprio tonfo per Giuseppe Conte. C’è poi la Lega stabile al 10%, seguita da Azione-Italia Viva all’8% (+0,5). Forza Italia guadagna mezzo punto, arrivando al 7,5%, mentre ottengono l’1,5% Noi Moderati (stabile), Verdi-Sinistra (-1,5) e Più Europa (-0,5).

Altro tema affrontato dal sondaggio è il presunto soccorso rosso e pentastellato dietro il successo di Schlein. Secondo la rilevazione soltanto la metà di chi è andato a votare la scorsa domenica aveva votato Pd alle elezioni politiche del 25 settembre. Il 22% dei votanti alle primarie, alle politiche di settembre aveva scelto il M5S. In particolare in occasione delle primarie il 13% degli elettori del M5S ha espresso un voto a favore della Schlein, mentre solo il 2% ha votato Bonaccini. Schlein è riuscita a portare ai gazebo molti elettori che alle politiche si erano astenuti. Anche il 22% di chi si era astenuto alle politiche ha votato per la Schlein in queste primarie.