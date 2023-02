Primarie Pd, il sondaggio Noto: solo metà elettori erano dem

28 febbraio 2023 a

Le primarie dem hanno decretato il successo di Elly Schlein che è diventata il nuovo segretario del Partito Democratico. Ma chi ha votato davvero nei gazebo montati nelle strade d'Italia. Il sondaggio Noto non ha dubbi e, secondo le sue rilevazioni, solo metà degli elettori avevano votato Pd alle elezioni politiche dello scorso settembre. Ben il 22% degli elettori (quasi 1 su 4) proveniva dalle fila pentastellate. E di questi, il 13% ha votato Schlein che, quindi, deve proprio tanto ai simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle.

Il soccorso rosso e pentastellato dietro il successo di Elly Schlein? I sospetti di molti ora assumono una veste numerica grazie al sondaggio realizzato da Noto Sondaggi, per Porta a Porta, sulle recenti primarie del Pd. Secondo la rilevazione soltanto la metà di chi è andato a votare domenica scorsa aveva votato Pd alle elezioni politiche del 25 settembre. Il 22% dei votanti alle primarie, alle politiche di settembre aveva scelto il M5S. In particolare, in occasione delle primarie, il 13% degli elettori del M5S ha espresso un voto a favore della Schlein mentre solo il 2% ha votato Bonaccini. Schlein è riuscita a portare ai gazebo molti elettori che alle politiche si erano astenuti. Dal campione di Noto si evince, infatti, che anche il 22% di chi si era astenuto alle politiche ha votato per Schlein in queste primarie.