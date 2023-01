Sondaggio partiti e Regionali, i verdetti di Noto: doccia gelata per la sinistra

26 gennaio 2023 a

Dalle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia all'orientamento di voto ai partiti. È a tutto campo l'ultimo sondaggio politico realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta, l'approfondimento condotto da Bruno vespa su Rai 1. Dai dati di Noto Sondaggi diffusi giovedì 26 gennaio emerge che Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano con il 28 per cento. Il partito di Giorgia Meloni perde però mezzo punto rispetto al sondaggio sulle intenzioni di voto a livello nazionale del 22 dicembre 2022. Segue il Movimento 5 Stelle al 20 per cento (+1,5). Il Pd si ferma al 15 per cento, perdendo un punto percentuale.

Troviamo poi la Lega al 10 (+0,5), seguita da Azione-Italia Viva, che sale all’8,5 (+0,5). Forza Italia scende al 7 (-1,5), mentre Verdi-Sinistra si fermano al 3 (-0,5), +Europa è stabile al 2 per cento e infine Noi Moderati si attesta all’1 (-0,5). e sulle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra (FdI-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiunge il 46% (-2), mentre il Centrosinistra (Pd-Verdi-Sinistra-+Europa) si ferma al 20% (-1,5).

Sotto la lente del sondaggista non possono mancare le previsioni sul voto amministrativo in due territori cruciali. Per la Regione Lazio, le intenzioni di voto espresse dal campione dei votanti vedono al primo posto Francesco Rocca (Centrodestra) con il 46%, seguito da Alessio D’Amato (Centrosinistra) con il 35,5%, in coda Donatella Bianchi (M5S) con il 16%. Il 51,5% del campione di votanti in Lombardia, invece, si è espresso a favore di Attilio Fontana (Centrodestra), mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra-M5S), il 18% per Letizia Moratti (Terzo Polo) e l’1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare).