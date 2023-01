Sondaggio Demopolis, Pd al minimo storico. Il vero vincitore della rilevazione

25 gennaio 2023 a

In crescita di 3 punti rispetto alle elezioni del 25 settembre, Fratelli d’Italia si confermerebbe oggi, con il 29%, primo partito nel Paese. Distante, al 17,8%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che in quattro mesi guadagna comunque quasi 2 punti e mezzo. Terza posizione per il Partito Democratico che, con il 15%, tocca il suo minimo storico e affida alle Primarie di fine febbraio le basi per un rilancio. È il peso odierno dei partiti rilevato, per la trasmissione Otto e Mezzo, condotta da Lilli Gruber, dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis. Nel sondaggio appaiono molto staccati la Lega all’8,3%, Azione al 7,5%, Forza Italia al 6,6%. I due partiti della coalizione di governo perdono consensi: mezzo punto Salvini, un punto e Mezzo Berlusconi. Lieve calo anche per Sinistra e Verdi al 3,2%. Con un’affluenza alle urne sempre più bassa, al 61%.

Resta alta, al 46%, la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni. Di segno diverso l’opinione di quasi 4 cittadini su 10. Il giudizio sulla Presidente del Consiglio risulta di 6 punti superiore rispetto alla valutazione positiva che gli italiani danno sull’operato del governo, promosso dal 40%. Il trend di 3 mesi, dalla nascita dell’esecutivo ad oggi, resta tendenzialmente stabile, con un calo negli ultimi 30 giorni. L’inflazione, senza precedenti negli ultimi 20 anni, è al centro delle tre principali preoccupazioni degli italiani rilevate dall’Istituto diretto da Pietro Vento: la crescita esponenziale dei prezzi con la conseguente riduzione del potere d’acquisto familiare, è citata dall’83%; il 71% segnala l’aumento delle bollette di gas ed energia, il 65% il costo di benzina e carburanti tornate a crescere dopo l’eliminazione dello sconto sulle accise.