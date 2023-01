Sondaggio Porta a Porta, la corsa per il Pd è già finita: Schlein senza futuro

25 gennaio 2023 a

a

a

La corsa per la guida del Partito Democratico è già scritta. Questo stando al sondaggio Euromedia Research per la trasmissione del 25 gennaio di Porta a Porta, programma televisivo condotto da Bruno Vespa, che riferisce che non c’è partita per Elly Schlein. In particolare Stefano Bonaccini raggiunge il 54% tra coloro che hanno dichiarato che andranno a votare alle primarie del 26 febbraio. Il 18,1% si è espresso a favore di Schlein, ad una distanza siderale dal governatore dell’Emilia-Romagna. Già spacciati pure Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, che raggiungono complessivamente il 7,8% e il 6,3%.

Crisanti allo scoperto: "Per chi voto alle primarie del Pd", è caos correnti

Euromedia Research ha anche fornito i dati relativi al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Fratelli d’Italia con il 29,1% (+0,5% dall’ultimo sondaggio del 14 dicembre scorso) risulta essere il primo partito italiano, seguito dal Pd con il 17,2% (+1,4%). Il Movimento 5 Stelle con il 17% (-0,2%) si colloca in terza posizione. Quarta Azione-Italia Viva con l’8,6% (+0,1%), seguita dalla Lega all’8,5% (-1,2%). Forza Italia risulta al 7,6% (-0,2%). Stabili Alleanza Verdi e Sinistra al 2,6%, Per l’Italia con Paragone al 2,5% e +Europa al 2,4%. Scendono Noi Moderati allo 0,5% (-0.1%) e Impegno Civico allo 0,1% (-0,4%). Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto che ha realizzato il sondaggio, ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FdI-Lega-Fi- Noi moderati) raggiungerebbe il 45,7%, mentre il Centrosinistra (Pd-Alleanza verdi e sinistra +Europa-Impegno civico) il 22,3%.