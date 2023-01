Sondaggio Ghisleri, sorpasso clamoroso a sinistra. FdI: il dato che zittisce i gufi

26 gennaio 2023 a

a

a

Gli ultimi sondaggi politici fanno registrare piccoli movimenti in termini quantitativi che potrebbero diventare significativi se si trasformano in tendenze. Secondo il sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta ad esempio il partito di Giorgia Meloni sembra essersi lasciato alle spalle le fibrillazioni sui prezzi della benzina, magari capitalizzando in termini di consenso la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Fratelli d’Italia, infatti, con il 29.1% (+0,5% dall’ultima rilevazione del 14 dicembre scorso), continua a essere il primo partito italiano secondo la rilevazione dell’istituto diretto da Alessandra Ghisleri presentata da Bruno Vespa su Rai1.

Schlein è condannata a perdere: il sondaggio Ghisleri la annienta

Ma la novità più rilevante riguarda l'opposizione. Il Pd che si prepara alle primarie torna infatti la seconda forza politica con il 17,2%, superando di un soffio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 17%. Seguono Azione-Italia Viva con l’8.6% (+0.1), Lega all’8.5% (-1.2). Forza Italia risulta al 7.6% (-0.2). Stabili Alleanza Verdi e Sinistra al 2.6%, Per l’Italia con Paragone al 2.5% e +Europa al 2.4%. Scendono Noi Moderati allo 0.5% (-0.1) e Impegno Civico allo 0.1% (-0.4).

Il Pd tocca il fondo: il sondaggio decreta la fine della sinistra

Nelle stesse ore usciva il sondaggio targato Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera, il primo del 2023. FdI è dato in calo (-1,2) ma sempre di gran lunga primo partito con il 30,5%. Su la Lega che raggiunge l’8,3% (+0,5%) e Forza Italia, al 6,8% (+0,6%). A sinistra, invece, in base a questi dati sono i grillini che guadagnano terreno (18,2%, +0,6%)" sul Pd che tuttavia potrebbe aver arrestato il trend negativo (16,4%).