Sondaggi, il dato "eclatante" di FdI. Neanche le accise resuscitano il Pd

Un'oscillazione fisiologica o il segnale di un'inversione di tendenza? Gli ultimi sondaggi politici raccolti nella prima Supermedia del 2023 realizzata da YouTrend/Agi vede Fratelli d'Italia tornare sotto la soglia - altissima, va detto - del 30 per cento. Un calo che emerge dall’ultimo dato registrato alla fine di dicembre 2022. Parliamo di una "variazione alquanto eclatante" perché il partito della premier Giorgia Meloni perde circa lo 0,7 per cento. Un rallentamento quantitativamente limitato, e pertanto "potrebbe essere un’oscillazione fisiologica". Ma potrebbe rappresentare anche "un’effettiva diminuzione nei consensi", commentano i sondaggisti. In quest'ultimo caso è probabile che c'entri l'aumento del costo dei carburanti dopo la mancata proroga del taglio delle accise.

A prescindere da questo, è "significativo perché si tratta della prima inversione di tendenza da molti mesi a questa parte per quanto riguarda FdI. Se Atene piange Sparta non ride. Infatti l'opposizione non fa registrare avanzamenti significativi, come tuttavia gli alleati del centrodestra.

Detto questo, passiamo ai numeri che riassumono la media dei sondaggi realizzati dal 5 al 18 gennaio dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 9 e 16 gennaio), Euromedia (15 gennaio), Piepoli (10 gennaio), SWG (10 e 17 gennaio) e Tecnè (14 gennaio): FdI 29,6 per cento (-0,7), M5S 17,5 (-0,1), Pd 15,8 (-0,2), Lega 8,9 (-0,1), Terzo Polo 8,0 (+0,1), Forza Italia 7,0 (+0,1), Verdi/Sinistra 3,1 (-0,3), +Europa 2,6 (+0,3), Italexit 2,3 (+0,1), Unione Popolare 1,4 (-0,3), Noi Moderati 1,2 (-0,1). Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra risente del rallentamento di Fratelli d'Italia e si attesta al 46,7 (-0,8). Il centrosinistra guadagna qualcosa: 22,0 (+0,4) ma si tratta di un piccolo scostamento rispetto al divario con la coalizione al governo, che resta di quasi 25 punti.