Meloni leader più amata d'Europa. Il sondaggio Usa che fa impazzire la sinistra

Giorni terribili, di incredibili rosicate, quelli che stanno trascorrendo i numerosi tromboni stonati della sinistra italiana. Le ultime quarantotto ore devono aver loro portato in dote più di un bruciore di stomaco a Roberto Saviano e Gad Lerner, senza dimenticare Andrea Scanzi e Michela Murgia. Già l'arresto del boss dei boss, della Primula Rossa Matteo Messina Denaro è stato un durissimo colpo per chi era solito descrivere il governo attuale come poco attento alla lotta alla Mafia. Ieri mattina un nuovo gancio da knockout, quando è stato reso noto un sondaggio, secondo il quale Giorgia Meloni sarebbe il leader più popolare d'Europa. Quarta nella graduatoria mondiale, davanti all'uomo probabilmente più potente del globo in questo momento, il Presidente Joe Biden.

È quanto emerge dalla rilevazione sul gradimento dei leader mondiali secondo il «Global leader approval tracker» dell'americana «Morning Consult». A livello globale, al primo posto figura il Primo Ministro indiano Narendra Modi con il 76% dei consensi. Alle sue spalle il Presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (65%) e l'australiano Anthony Albanese (59%). Al quarto posto ecco la Meloni, con il 48% degli italiani che ha approvato le sue decisioni politiche. Una posizione che, oltre a superare il Presidente degli Stati Uniti (42%), la colloca in cima al gradimento fra i leader dei Paesi Europei. Restando nel Vecchio Continente, l'irlandese Varadkar si attesta infatti sul 42%, seguito dallo spagnolo Sanchez (37%), dal belga De Croo (33%), dallo svedese Kristersson (33%), dal francese Macron (31%), dal tedesco Scholz (31%) e dal britannico Sunak (31%). Un risultato straordinario, soprattutto se si considerano i pochi mesi di lavoro a Palazzo Chigi. Tra mille difficoltà, interne, di coalizione ed internazionali.

«È un risultato di cui siamo orgogliosi e che ci sprona a continuare senza esitazione nell’azione di governo – ha sottolineato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti - La sinistra se ne faccia una ragione: l’Italia ha ritrovato la sua centralità politica in Europa e nel mondo; grazie alla guida autorevole e apprezzata dai cittadini di Giorgia Meloni». Grande gioia è stata espressa anche da Raffaele Fitto, che, sulla propria pagina Facebook, ha pubblicato ieri un lungo post. «Il risultato ottenuto è un attestato di fiducia per tutto il governo Meloni e conferma l’autorevolezza del Presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo. Gli italiani stanno apprezzando il lavoro che il Presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così».

Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama, ha puntato il dito contro il clima ostile creato dai progressisti: «Mentre qualche nostrano giornale di sinistra offre ai lettori congetture su improbabili cali di consenso del Presidente del Consiglio, una società statunitense di sondaggi, la Morning Consult, ha messo per iscritto come stanno veramente le cose». Numeri che dimostrano, ancora una volta, quanto la sinistra nostrana, quella dei salotti e dei caminetti, delle ville in collina e delle vacanze a Capalbio, sia oggi dannatamente lontana dal popolo.