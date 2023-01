Sondaggi e leader, Meloni prima in Europa: trionfo nel ranking Usa

18 gennaio 2023 a

Un ranking internazionale premia Giorgia Meloni. È il Morning Consult che, ha spiegato il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto in un post Facebook, è “una società americana di sondaggi e analisi di intelligence globali”. Questa società ha pubblicato di recente il Global Lerader Approval Tracker, che misura la popolarità dei leader nel proprio Paese. Ebbene, il Presidente del Consiglio italiano si piazza al quarto posto generale, dietro il leader indiano Modi, quello messicano Obrador e l’australiano Albanese.

Nonostante la difficoltà dell’agenda economico-sociale, infatti, il tasso di consenso di Giorgia Meloni si attesta al 48%, sei punti superiori a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, con il 42%. In Europa è prima. E ben distanziati, al nono posto complessivo, arrivano a pari merito il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Il risultato è un attestato di fiducia per tutto il Governo Meloni –ha commentato Fitto- e conferma l’autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo”.

Numerose le reazioni alla classifica all’interno di Fratelli d’Italia. La deputata Ylenja Lucaselli osserva: "La classifica della società americana Morning Consult certifica l’efficacia di un’azione di governo che, nonostante il contesto difficile, è riuscita a tenere vivo quel patto di fiducia stretto con gli elettori”. Riccardo Zucconi, segretario di presidenza alla Camera, osserva come dal report si ricava "quanto noi viviamo e vediamo da sempre, vale a dire le grandi capacità di un leader come Giorgia Meloni che è stata in grado, nel corso degli anni, di costruire passo dopo passo, non solo un partito ma anche una nuova classe dirigente”. Il Capogruppo alla Camera Tommaso Foti fa notare: "La sinistra se ne faccia una ragione: l'Italia ha ritrovato la sua centralità politica in Europa e nel mondo grazie alla guida autorevole e apprezzata dai cittadini di Giorgia Meloni’’.