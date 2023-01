Cartabianca, avviso a Meloni e governo: cosa dice l'ultimo sondaggio Emg

18 gennaio 2023 a

Arrivano segnali contrastanti dai sondaggi politici realizzati negli ultimi giorni che provano a quantificare l'impatto sull'opinione pubblica e sull'elettorato delle vicende più recenti, dallo scontro sulle accise e sul caro-carburante alle tensioni per le primarie del Pd. Nella puntata di martedì 17 gennaio di Cartabianca, su Rai3, Bianca Berlinguer ha presentato i dati dell'ultimo sondaggio realizzato da Emg. Il partito della premier, dato da altri istituti per "stabilizzato" dopo una flessione registrata nell'ultimo periodo, risulta in calo mentre - sempre in controtendenza con altri sondaggi - dà segni di vita il Pd.

Si parte dalla fiducia nei leader. Giorgia Meloni resiste in testa con il 45 per cento ma cala di due punti rispetto a sette giorni fa. Seguono Giuseppe Conte (invariato a 36) e Matteo Salvini (33, in discesa di due punti). Poi a scendere Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Enrico Letta e Matto Renzi.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai partiti, la prima forza politica è sempre Fratelli d'Italia che però vede un calo dello 0,4 per cento in virtù del quale si attesta al 28,2. In lieve flessione il Movimento 5 Stelle al 17,4 mentre, a sorpresa, guadagna quattro decimi il Partito democratico che sale al 17,1 per cento. In calo la Lega (9 per cento), sale il tandem Azione-Italia Viva (8,4), in variato quello Sinistra italiana-Europa verde (3,5). Sotto la soglia del tre per cento Italexit con Gianluigi Paragone 2,5 per cento, +Europa 2,1, Unione popolare con Luigi De Magistris 1,4, Noi moderati 1,4.