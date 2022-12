Qatargate, Nordio incastra il Pd: "Colpito il partito che vanta superiorità morale"

19 dicembre 2022 a

Qatargate e Partito democratico, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, mette il dito nella piaga. Intervistato a Zapping, su Rai Radio1, il Guardasigilli ha commentato: "Che questa corruzione, o presunta tale, abbia colpito un partito, un settore che da anni vanta, senza nessuna ragione, una sorta di superiorità morale non è una sorpresa ma è una cosa che dovrebbe fare riflettere tutti prima di dare giudizi morali sugli altri bisognerebbe leggere il vangelo".

Per combattere la corruzione, ha sottolineato Nordio, "bisogna semplificare le procedure e individuare le competenze". E "l’armamentario repressivo non ha mai funzionato" così come "l’efficacia intimidatrice della pena» che però «una volta irrogata dal giudice deve essere applicata in modo serio".