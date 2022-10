Pur di attaccare la Lega Selvaggia Lucarelli trascina Ceccardi nel caso Zanicchi

L'eurodeputata del Carroccio elogiava la voglia di rimettersi in gioco a 82 anni. Per la giurata di "Ballando" è imperdonabile

Buttarla in politica a tutti i costi. Non c'è polemica televisiva che non finisca in qualche modo per diventare anche disputa tra partiti. E la giornalista Selvaggia Lucarelli è una maestra in quest'arte. Stavolta è direttamente coinvolta, perché nella prima puntata di Ballando con le Stelle è stata protagonista di un acceso diverbio con la concorrente Iva Zanicchi, che dopo aver subìto uno "zero" dalla giurata si è lasciata andare a un insulto volgarissimo pensando di non essere ascoltata. Ne è seguito giustamente un polverone e la Zanicchi si è dovuta scusare con la Lucarelli.

La cosa, però, non è finita qui. E per rinfocolare la polemica Lucarelli è andata a pescare un tweet dell'esponente della Lega Susanna Ceccardi. Queste le testuali parole dell'ex candidata alla presidenza della Toscana: “Una signora si mette in gioco a 82 anni ed è comunque un modello per tante persone. La vita è bella e si può vivere con spensieratezza a qualsiasi età. Io sto con Iva, donna verace e simpatica. Forza Aquila di Ligonchio”. Nessun riferimento allo scontro con Lucarelli, sono un semplice tifo nel contesto di una gara di ballo. Normale, specie se si considera che Zanicchi - nonostante il diverbio con la giornalista - ha vinto la prima puntata del programma.

Lucarelli, però, la prende malissimo, e scrive su Twitter: "L’europarlamentare leghista Ceccardi solidarizza con chi dá della tro*a a una donna. Poi dice perché la Lega ormai la votano giusto i parenti". In realtà Ceccardi non si riferiva all'episodio in questione, ma tutto fa brodo pur di dare addosso al Carroccio.