Ballando con le Stelle, lo “0” di Selvaggia Lucarelli infiamma Iva Zanicchi: insulto in diretta

Iva Zanicchi ha insultato Selvaggia Lucarelli in diretta tv a Ballando con le Stelle, su Rai1, pensando di non essere sentita, ma il video è diventato virale sui social e la giornalista ha chiesto le scuse della cantante. Al termine dell’esibizione di Zanicchi in coppia con Samuel Peron, la giornalista-giudice di Ballando si è scontrata sia con Peron (che le ha detto «tu di ballo non ne capisci») che con la cantante (che ha reagito con un «dammi quel ca..o che vuoi»), per poi dare uno zero come voto. A quel punto, la Zanicchi, ridendo e abbracciando Peron, ha commentato all’orecchio del ballerino con un «tr*ia» captato però abbastanza chiaramente dal microfono. Nella notte, su Twitter, la Lucarelli ha postato il video dell’insulto scrivendo: «Io attendo le scuse». La serata d’esordio di Ballando con le Stelle si è rivelata ad alto tasso emotivo per la giornalista, che si è commossa vedendo ballare il fidanzato concorrente Lorenzo Biagiarelli.

Anche Fabio Canino era sceso in campo al fianco di Lucarelli, esprimendo solidarietà alla collega giurata di Ballando con le Stelle per l’offesa ricevuta: «Totale solidarietà a Selvaggia Lucarelli. L’offesa volgare e becera di Iva Zanicchi non può passare. Deve chiedere scusa».

E le scuse alla fine sono arrivate tramite Twitter. «Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria», il messaggio di Zanicchi.