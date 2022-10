Ballando con le Stelle, Lucarelli scoppia in lacrime poi umilia Erra

08 ottobre 2022 a

Debutto tv con il botto per la nuova stagione di Ballando con le stelle su Rai1. Nel corso della prima puntata del programma Selvaggia Lucarelli si è commossa scoppiando in lacrime dopo l'esibizione del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli che si è esibito in una bachata insieme all'insegnate Anastasia Kuzmina.

La performance ha emozionato Selvaggia Lucarelli al punto che non è riuscita a trattenere la lacrime."Non lo so perché mi sono commossa" ha detto la giurata di Ballando con gli occhi ancora lucidi. “È l’amore!”, ha urlato la signora Rossella Erra, voce del popolo di Ballando con le Stelle che non è mai andata troppo d’accordo con Lucarelli. E infatti Selvaggia si è inalberata: “Invece di chiedere chi ha raccomandato Lorenzo bisogna capire chi ha raccomandato Rossella Erra!”. La frase della Lucarelli ha scatenato l'ilarità dei fan su Twitter che hanno riempito la rete con meme e video della scena.

Nel corso della puntata infatti non sono mancati riferimenti alla polemica sollevata dal Codacons, che ha chiesto lo stop di Ballando con le Stelle parlando di conflitto di interessi per via della presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria e del fidanzato Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti. Sulla faccenda è intervenuta anche Carolyn Smith, che ha rimarcato come tutti potrebbero avere conflitto di interessi con Biagiarelli visto che in passato il ragazzo frequentava settimanalmente il backstage del programma.