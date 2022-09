Renato Schifani, governatore della Sicilia: il ponte sullo Stretto di Messina si farà

29 settembre 2022 a

Renato Schifani pone le basi per la Sicilia che verrà. Il neo-governatore annuncia che questa sarà la volta buona per realizzare l'antico progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Intervistato dal Corriere della Sera, il neo-governatore della Sicilia non ha dubbi: stavolta il Ponte sullo Stretto «si fa». «Il progetto c’è. E siamo tutti d’accordo». «Ho parlato anche con il presidente della Calabria, il mio amico Roberto Occhiuto - assicura Schifani al Corriere della Sera - Lo abbiamo ribadito io e Salvini, ai comizi. Lo stesso Giorgia Meloni. Per Berlusconi è sempre stato il punto strategico per avvicinare la Sicilia al resto d’Italia». I soldi ci sono? «Operazione coperta. In grande sintesi, l’esecutore dell’opera finanzia con capitali propri e recupera con le quote dei pedaggi. Progetto di finanza validato dalla Bocconi».

Ponte a parte, la Sicilia sembra inchiodata a problemi antichi. Un solo esempio. a tre mesi dall’elezione di un sindaco di centrodestra, Palermo brucia. La gente dà fuoco a montagne di rifiuti. Come accadeva con Orlando...Per Schifani «occorre realizzare subito due grandi termovalorizzatori. Progetto avviato da Nello Musumeci. Da completare. Per trasformare i rifiuti in energia».