Elezioni 2022, Lorenzo Pregliasco svela l'effetto Sicilia: "Cosa può succedere"

21 settembre 2022 a

A pochi giorni dal voto, c'è una variabile che potrebbe cambiare l'esito delle urne. Ne è convinto il sondaggista Lorenzo Pregliasco che in un tweet rivela cosa potrebbe cambiare alle elezioni soprattutto rispetto alle scorse previsioni dei sondaggi. La variabile in questione è la Sicilia, dove quasi 5 milioni di persone sono chiamate a votare anche per le regionali.

Domenica si vota anche per le Regionali in Sicilia. Una regione di 4,8 milioni di abitanti. Potrebbe avere qualche (piccolo) effetto sui dati delle Politiche al Sud. — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) September 20, 2022

"Domenica si vota anche per le Regionali in Sicilia. Una regione di 4,8 milioni di abitanti. Potrebbe avere qualche (piccolo) effetto sui dati delle Politiche al Sud" scrive Pregliasco. Gli ultimi sondaggi prima del silenzio davano in vantaggio il candidato di Forza Italia, Renato Schifani. Solo il 26 settembre si capirà come e se la "variabile Sicilia" influirà sulle elezioni politiche.