Elezioni Sicilia, Schifani in testa e De Luca secondo. Centrodestra verso la vittoria

26 settembre 2022 a

Anche in Sicilia il centrodestra travolge la sinistra. Secondo i primi dati degli exit poll che arrivano dalle regionali siciliane, il centrodestra potrebbe portare a casa la vittoria anche sull'Isola. Il candidato Renato Schifani sarebbe avanti nella corsa alla presidenza della Regione.

Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l’ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca (Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento.