Reddito di cittadinanza, Ronzulli spiazza Palombelli: va raddoppiato, ecco come

"La stupirò" afferma la senatrice azzurra Licia Ronzulli all'indirizzo di Barbara Palombelli dopo quest'ultima le ha chiesto cosa pensa Forza Italia del Reddito di cittadinanza. "Forza Italia dice che va addirittura raddoppiato", dice la capolista del partito di Silvio Berlusconi al Senato in Lombardia e Puglia, e candidata al plurinominale in Piemonte nel corso della puntata di venerdì 23 settembre di Stasera Italia, su Rete4.

Il Reddito di cittadinanza va raddoppiato? Ma come? "È molto semplice - argomenta Ronzulli - ci sono persone che hanno davvero necessità di un sussidio, e l'abbiamo visto nel corso della pandemia" di Covid. "Senza il Rdc queste persone che vivono sotto la soglia della povertà oggi non sarebbero neanche qui a raccontarlo. Il reddito ha funzionato su quelle persone che ne hanno davvero bisogno" spiega la senatrice che entra nel merito della proposta: "È congruo pensare di vivere con 700-800 euro di Reddito di cittadinanza in un periodo come questo" di rincari di bollette e carburante, caro vita, inflazione e "speriamo non di recessione".

Per aumentare l'assegno i soldi andranno "tolti a coloro che truffano lo Stato" prendendo il Reddito di cittadinanza senza averne i requisiti, privandone così chi ne ha davvero bisogno, conclude Ronzulli.