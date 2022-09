Licia Ronzulli affonda il Terzo Polo: “Solo un bluff e finzione, sono di sinistra”

18 settembre 2022 a

Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un’intervista al Secolo XIX si è scagliata contro il progetto politico di Carlo Calenda e Matteo Renzi, rivendicando un ruolo al centro del suo partito. “Il terzo polo - le parole della senatrice - è un bluff e i cittadini non si faranno ingannare da chi nasconde dietro una finta collocazione centrista la propria vera natura, che è di sinistra senza se e senza ma. Il centro è rappresentato esclusivamente da Forza Italia da oltre 25 anni. Calenda e Renzi tentano maldestramente di imitare o scopiazzare quello che Silvio Berlusconi ha già costruito niente di meno che nel 1994 e che ancora oggi rappresenta la casa in cui i moderati si riconoscono. Una storia, un bagaglio di valori e idee, una capacità amministrativa e un’esperienza di governo che sono scritte nel nostro Dna. Inoltre, noi abbiamo dalla nostra la coerenza di un programma comune e condiviso, loro si appoggiano all’agenda Draghi senza avere Draghi in campo, ed è come non avere un programma, non avere la credibilità per governare il Paese”.

"Agita spauracchi e millanta“. Il siluro di Ronzulli contro la sinistra

“Forza Italia - ha proseguito Ronzulli al quotidiano ligure - è il cuore pulsante del centrodestra, siamo l’unico partito, in parlamento e nel paese, che rappresenta i valori liberali, moderati, garantisti e riformisti. Il nostro saldo ancoraggio all’Europa e all’Occidente è una polizza di garanzia per la coalizione anche a livello internazionale. Insomma, senza Forza Italia il centrodestra che ha inventato il presidente Berlusconi 28 anni fa e che ha sempre dato prova di buongoverno, a qualsiasi livello territoriale, non esisterebbe”.