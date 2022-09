Ronzulli lancia il siluro contro la sinistra: "Agita spauracchi e pericoli inesistenti“

17 settembre 2022 a

Un altro duro attacco alla sinistra, a pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre. Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia, intervenendo ad una manifestazione elettorale a Lecco, critica duramente la strategia comunicativa usata dalla sinistra che continua a demonizzare l'avversario creando un danno per il paese. Inoltre Ronzulli sottolinea come siano inesistenti i pericoli per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra millantati dalla sinistra, perchè le elezioni rappresentano il più imporante esercizio democratico.

"La sinistra continua ad agitare spauracchi, prova a demonizzare l'avversario in tutti i modi, anche cavalcando notizie totalmente infondate e creando un allarmismo particolarmente dannoso per il paese, soprattutto all'estero. Millanta inesistenti pericoli per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra, come se le elezioni non fossero il più importante esercizio democratico. Quando sono i cittadini a scegliere a vincere è, innanzitutto, proprio la democrazia che in Italia è solida e non sarà certamente compromessa da alcun tipo di interferenza, interna o esterna" spiega la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato.

Ronzulli sottolinea poi anche le parole di ieri del Premier Draghi che ha auspicato il rispetto dell'esito delle prossime elezioni. "Lo ha detto in modo inequivocabile anche il Presidente Draghi durante la conferenza stampa di ieri. Gli italiani decideranno in totale libertà e autonomia da chi essere rappresentati e chi vogliono vada al governo. Mi auguro che tutti rispetteranno le scelte degli italiani dopo il 25 settembre, cosa che in troppi non stanno, invece, facendo adesso".