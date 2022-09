Pd, Matteo Renzi prevede il terremoto della sinistra: “Congresso o scissione”

23 settembre 2022 a

Matteo Renzi prevede un futuro nero per il Partito Democratico all’indomani delle elezioni del 25 settembre. Il leader di Italia Viva a Firenze ha incontrato la stampa locale per presentare l’iniziativa 'Discorso sull’Europa' e ha profetizzato un doppio scenario per la sinistra: “A Firenze noi si va a doppia cifra o oltre. Che noi si prenda il 5 o il 15%, penso che nel Pd fiorentino succederà quello che accadrà nel resto del paese, ovvero ci sarà chi va con M5s e chi vuol fare il riformista. Poi non so se faranno un congresso o una scissione. Ma una delle due lo faranno. Auguri e in bocca al lupo”.

Ritornando sull’argomento del Pd da Fiesole Renzi ha ribadito la sua analisi sul post-Letta: “Penso ci sia un problema. Un miliardo di euro dei cittadini toscani paga il reddito di cittadinanza, un miliardo delle tasse toscane va a pagare una misura che non serve per i poveri ma per quelli che fanno finta di trovare lavoro con i navigator, serve per garantire al M5s il voto di scambio. È mai possibile che il Pd possa inseguire il M5s su questa roba qua? Per me è roba folle. Poi se scindono o no è una faccenda loro, ma pensare che c’è un miliardo dei toscani buttato sul reddito di cittadinanza mi fa indignare, e credo che alle elezioni il fatto che il Pd sostenga il M5s su questo tema porterà molte persone a non votare Pd”.