Elezioni 2022, Matteo Salvini: "Giorgia Meloni premier? Siamo tutti in corsa"

Se il centrodestra alle elezioni del 25 settembre "avrà la maggioranza dei deputati e dei senatori come credo e spero, chi del centrodestra prenderà un voto in più" sarà premier. Il leader della Lega Matteo Salvini lo ha ribadito intervenendo a 'La Piazza' di Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi), aggiungendo: "E io che sono un inguaribile ottimista, ho l'ambizione di avere l'onore e l'onere di guidare questo Paese". "In base al voto degli italiani il presidente della repubblica farà quello che la Costituzione gli dice di fare. Io sono felice di concorrere per il mestiere più bello del mondo, cioè il presidente del Consiglio del mio Paese" ha detto ancora Salvini che ha annunciato nuove misure contro il caro energia.

"Ho parlato" con il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, "la settimana prossima ci sarà un Consiglio dei ministri per rinnovare lo sconto per i carburanti che scade il 20 settembre", ha detto il leader Carroccio.

Sul tema della premiership, commentando gli ultiimi sondaggi Salvini ha detto che "per fortuna non votano solo banchieri e circoli finanziari, ma 50 milioni di italiani, tra cui casalinghe, operai e pensionati: lasciamo a loro la scelta. I tecnici non esistono, il ministro Lamorgese è stato tecnico? No, ha fatto politica: male. Vogliamo cancellare una volta per tutte la Legge Fornero. Ma dietro il tecnico si nasconde qualcuno con la casacca di un partito. Lo stesso Monti arrivò come salvatore della patria e poi fece un partito con risultati modesti. Penso che in giro ci sia voglia di stabilità, di serietà, di qualcuno che per 5 anni faccia il suo lavoro".

Tra le misure per difendere l'economia Salvini ha spiegato che serve uno "scostamento di bilancio da 30 miliardi di euro per salvare le imprese, è un decreto che si deve fare nelle prossime settimane. La politica faccia la politica, dobbiamo mettere quei soldi sul tavolo delle imprese". "Il reddito di cittadinanza costa più di 8 miliardi, quota 41 1,3 miliardi. E sono dati Cgil. Non vorrei che da qui al 25 settembre qualcuno nella magistratura si svegliasse male e provasse a sovvertire il risultato delle elezioni. Non lo dico perché sono a processo in diverse città" ha detto ancora Salvini.

Il leghista è tornato poi a proporre la possibilità, da parte del centrodestra, di annunciare alcuni dei ministri chiave se andrà al governo. "Non facciamo nomi per i ministri, li rovinerei. Non è un mistero però che avere una come Giulia Bongiorno come ministro della Lega sarebbe una garanzia. Sono contento che anche in magistratura ci siano uomini e donne indipendenti che non ne possano più di correnti, raccomandazioni o altri. All'Interno un prefetto? Se è come la Lamorgese lasciamo stare. Da qui al 25 settembre faremo 2-3 nomi", ha spiegato Salvini.