Energia, Matteo Salvini sta con Elon Musk sul nucleare e attacca: “Da Conte e Letta sempre e solo no”

27 agosto 2022 a

a

a

“I paesi dovrebbero aumentare la produzione di energia nucleare! È folle dal punto di vista della sicurezza nazionale e un male per l'ambiente chiudere gli impianti”. A parlare in mezzo ad una crisi energetica che travolge l’Europa è Elon Musk, fondatore di Tesla e genio visionario. Il messaggio su Twitter dell’imprenditore statunitense è stato rilanciato da Matteo Salvini, leader della Lega, che inchioda la sinistra, sempre contraria a progetti che possono fare il bene dell’Italia: “Io sono totalmente d’accordo con Musk, il nucleare di ultima generazione è la fonte energetica più pulita e sicura. Enrico Letta e Giuseppe Conte invece, come sempre, sanno solo dire no. Voi come la pensate?”.

La corsa incontrollata del gas spiazza i partiti. Non c'è l'accordo: ora si rischia il razionamento

Il numero uno del Carroccio si è poi espresso su un altro tema al centro della campagna elettorale, quello del Ponte sullo stretto tra Messina e Reggio Calabria: “Ponte sullo Stretto per unire Sicilia e Calabria, Italia ed Europa. Dopo troppi anni di chiacchiere, con studi pronti e costi contenuti, la Lega dice fortemente SÌ. Più lavoro per migliaia di persone, meno inquinamento nel nostro mare, un’immagine straordinaria della bravura italiana nel mondo. PD e 5Stelle continuano a dire NO? Scelgano gli Italiani, il 25 settembre”.