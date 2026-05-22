Beviamoci Su con Maria Monsè: "Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana”
Nuova puntata di Beviamoci Su, il podcast in collaborazione con Wineries Experience che unisce vino, cultura e intrattenimento attraverso il racconto di personaggi del mondo dello spettacolo, della cucina e dell’imprenditoria italiana. Questa volta l’ospite è Maria Monsè, volto noto della televisione italiana, che si è raccontata in una conversazione autentica fatta di ricordi, tradizioni familiari e passione per la tavola italiana. Nel corso dell’episodio si è parlato del rapporto tra vino e convivialità, un legame che per Maria Monsè nasce fin dall’infanzia. Cresciuta in una famiglia di produttori artigianali, ha respirato sin da piccola il valore della genuinità, della cucina fatta in casa e dei momenti condivisi attorno a una tavola. Un mondo dove il vino non era soltanto una bevanda, ma un simbolo di unione, racconto e tradizione.
La conversazione si sviluppa tra aneddoti personali e riflessioni sul modo italiano di vivere il cibo. Dalle domeniche in famiglia ai pranzi lunghi delle festività, emerge il ritratto di un’Italia che ancora oggi trova nella tavola uno dei suoi principali momenti di aggregazione sociale. Un tema che nel podcast ritorna spesso: il vino come cultura prima ancora che consumo.
Maria Monsè racconta anche come, nel tempo, il rapporto con il vino sia cambiato, diventando sempre più consapevole e legato alla qualità. Non mancano momenti leggeri e divertenti, nello stile ormai riconoscibile di Beviamoci Su, che alterna approfondimento e ironia mantenendo sempre centrale il valore umano dell’ospite. L’episodio offre anche uno spunto interessante sul ruolo delle tradizioni artigianali italiane, spesso tramandate all’interno delle famiglie e oggi sempre più apprezzate in un mondo che riscopre autenticità e territorialità. In un’epoca dominata dalla velocità e dai contenuti rapidi, il racconto di esperienze genuine e radicate nel territorio continua infatti ad affascinare il pubblico.
Con la partecipazione di Maria Monsè, Beviamoci Su aggiunge così un nuovo tassello al proprio percorso: raccontare il vino non solo dal punto di vista tecnico, ma attraverso le storie personali, i ricordi e le emozioni di chi lo vive come parte integrante della cultura italiana.