Pensioni, Matteo Salvini durissimo con Elsa Fornero: "Vergognati". La frase choc dell'ex ministra sugli anziani

27 agosto 2022 a

a

a

Questi anziani potrebbero lavorare un po' di più. La frase proferita da Elsa Fornero, ex ministra del governo di Mario Monti e fautrice della celeberrima riforma delle pensioni, fa infuriare il leader della Lega Matteo Salvini. "Mi innervosisco ancora a pensare a quello che ha detto la Fornero qualche sera fa in tv. Difendendo la sua legge ha detto: ’Questi anziani in Italia potrebbero lavorare un po' di più’. Vergognati, chiudi la bocca se devi dire queste sciocchezze, porta rispetto a chi lavora da 40 anni in una fabbrica, in un ristorante, in una casa di riposo", ha detto il segretario della Lega durante un evento a Bari.

"Ora mi danno dell'assassino", Salvini zittisce Crisanti e compagni

Una frase che, ricorda Salvini, Fornero ha proferito "col ghigno" stampato in volto e che fa "imbestialire" il leader del Carroccio da tempi non sospetti molto critico con l'ex ministra. "Parla così perché forse non ha mai lavorato in vita sua", ha detto in un altro appuntamento elettorale a Barletta, sempre in Puglia. "Il vantaggio di cancellare la legge Fornero è restituire dignità, vita e pensione a chi ha più di 60 anni e contemporaneamente aprire il lavoro a chi ha 20 anni che altrimenti non campa senza lavoro", ha continuato Salvini rilanciando la proposta di Quota 41.

Il reddito grillino andrà in pensione: tutti vogliono cancellarlo. Di Maio lo rinnega

Salvini nel giro di comizi in Puglia ha parlato anche del Reddito di cittadinanza ribadendo è necessario "lasciarlo a chi non può lavorare, quindi minorenni, anziani, disabili, pensionati. Ma se qualcuno prende dei soldi pubblici da due o tre anni e rifiuta il posto di lavoro deve perdere qualsiasi privilegio". "Per rispetto a chi si è alzato stamattina alle sei per venire in spiaggia a lavorare- ha aggiunto-. Il lavoro è sacro. Chi sceglie il Pd sceglie la Fornero, chi sceglie la Lega sceglie non i miracoli ma un po' di serietà e di giustizia sociale".