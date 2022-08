Elezioni 2022, caos liste nel Pd: ecco a chi vanno i collegi sicuri del centrosinistra

17 agosto 2022 a

I giochi per le candidature del centrosinistra sono pressoché fatti dopo la movimentata direzione del Pd in cui sono state varate le liste per le elezioni del 25 settembre. Pochi posti e tanti tra fedelissimi e alleati da piazzare, la tensione nella galassia dem è alle stelle. Ma chi è davvero sicuro o quasi di sedere nel prossimo Parlamento? Una analisi dell'istituto di sondaggi BiDiMedia sulle Politiche 2022 spiega a chi vanno i collegi uninominali "blindati", al netto del risultato delle urne, del centrosinistra.

Si tratta soprattutto di collegi nelle cosiddette regioni rosse come l’Emilia Romagna. L’ex sindaco di Bologna Virginio Merola e l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini andranno sul velluto, così come a Reggio Emilia Ilenia Malavasi. In Toscana "il collegio Firenze Camera va sempre al democratico Federico Gianassi, vicino al sindaco Nardella; sempre al PD, con Emiliano Fossi, il collegio della provincia fiorentina. Al Senato invece il seggio è stato lasciato per gli alleati, forse Sinistra Italiana", si legge nell'analisi.

Ma i collegi buoni sono anche fuori dalle "zone rosse". Per il seggio di Milano Centro alla Camera i biomi in ballo sono Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, o Bruno Tabacci di Impegno Civico. "La candidatura di Roma Centro è andata invece a Paolo Ciani, leader di DemoS, un partito inserito dentro la lista PD-Democratici e Progressisti. Infine, Napoli Fuorigrotta andrà al democratico Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo assassinato dalla Camorra, anche se su questa candidatura ci sono fonti discordanti. A Napoli Senato invece sarà candidata all’uninominale la democratica Valeria Valente".

La probabilità di successo scendono in altri collegi come Torino-Mirafiori, dove potrebbe correre Riccardo Magi di Più Europa, o "Milano-Senato" assegnato in quota Pd ad Antonio Misiani, ma anche Modena (probabile il sindacalista Aboubakar Soumahoro), Imola Camera ( potrebbe andare al leader di Europa Verde, Angelo Bonelli).

Stringendo, "dei 22 seggi da noi considerati migliori per il centrosinistra 13 vanno a candidati del Partito Democratico. Sono però da contare in quota PD sicuramente anche Paolo Ciani di DemoS a Roma Centro camera, e probabilmente Pier Ferdinando Casini a Bologna Senato, per un totale di 15" sono le conclusioni di BiDiMedia.