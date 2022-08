Silvio Berlusconi smonta il programma del Pd: "Mance elettorali finanziate con la patrimoniale"

17 agosto 2022 a

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, smonta il programma elettorale del Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. In un tweet spiega come "è il programma di un partito che sa di andare verso la sconfitta" perché "non hanno un'idea concreta di Italia". Poi definisce la legge Zan, lo Ius Scholae e la cannabis "bandiere ideologiche" del Pd, "mance elettorali per i giovani finanziate con la patrimoniale".



Non hanno un'idea nuova e concreta di Italia: ci sono le bandiere ideologiche: Legge Zan, Ius Scholae, cannabis. Ci sono un pò di mance elettorali per i giovani – e finanziate con la patrimoniale. pic.twitter.com/ZZSrcEBEA6 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) August 17, 2022



"Quello del PD è il programma di un partito che sa di andare verso la sconfitta. Non hanno un'idea nuova e concreta di Italia: ci sono le bandiere ideologiche: Legge Zan, Ius Scholae, cannabis. Ci sono un pò di mance elettorali per i giovani – e finanziate con la patrimoniale" è l'avvertimento del presidente di Forza Italia che attacca così la sinistra e la tassa patrimoniale annunciata dal leader dem Enrico Letta. Poi nella grafica allegata al tweet la precisazione: "A sinistra non sono originali nemmeno nel metodo: hanno promesso di illustrare un punto del programma elettorale ogni giorno. Noi lo stiamo facendo da due settimane con le pillole che stiamo mandando in onda". Silvio Berlusconi, forte della coesione del centrodestra, è certo della vittoria in queste elezioni politiche 2022 come effettivamente rivelano tutti gli ultimi sondaggi elettorali.