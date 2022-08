Elezioni 2022, Matteo Salvini smaschera Enrica Letta: ha confessato... Accordo con SI e Verdi per salvare le poltrone

06 agosto 2022 a

Ormai lo dicono apertamente, l'intesa del centrosinistra che va da Sinistra Italiana ai Verdi al Pd fino a Luigi Di Maio e Carlo Calenda è una coalizione "contro". Il segretario dem Enrico Letta nella conferenza stampa con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ha ammesso: "Non è un accordo per governare". Per il leader della Lega, Matteo Salvini, siamo davanti a una "confessione" in piena regola avvenuta "appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra Italiana. Quindi accordo solo per salvare le poltrone?", twitta il senatore leghista che si rivolge anche a Carlo Calenda: "Che dice? Senza vergogna. Il 25 settembre saranno gli Italiani a dare la risposta migliore!".

Letta dal Nazareno ha spiegato che "quello che noi non stiamo presentando non è un accordo di governo. Le scelte di politica estera che fino all’altro giorno ci hanno diviso sono tali che non sarebbe serio se io qui oggi parlassi di

accordo di governo. Io qui parlo dell’emergenza di cui ancora non si parla e che è legata al fatto che la legge elettorale può portare, in caso di divisione di tutti noi, la destra unita ad avere la maggiorana dei 2/3 del Parlamento. Io lancio questo allarme", è l'ammissione del leader dem dopo l’accordo siglato con Sinistra italiana e Verdi.

I tre partiti presenteranno candidati comuni nei collegi uninominali delle prossime elezioni del 25 settembre, ma ognuno si presenterà agli elettori con un "proprio programma", si legge nel documento siglato al Nazareno. Insomma, un "dentro tutti" per mettere i bastoni tra le ruote ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, alla Lega a Forza Italia. Unica eccezione, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte.