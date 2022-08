Elezioni 2022, anche Adriano Panzironi lancia un partito. Il simbolo choc della lista

06 agosto 2022 a

a

a

Un altro partito scalda i motori per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, quello di Adriano Panzironi. Il controverso giornalista noto per il suo programma alimentare che prometterebbe lunga vita e di guarire da molte patologie, finito al centro di numerose polemiche e inchieste, ha intenzione di raccogliere le firme per la sua lista "Per Rivoluzione Sanitaria".

Panzironi, il Tar boccia la dieta. E scatta la maxi multa

Eloquente il simbolo scelto per il partito: una ghigliottina. "Cari amici come avrete saputo scendo in politica con il Partito Rivoluzione Sanitaria. Alcuni di voi hanno commentato che sarebbe stato meglio apparentarsi con altre forze anti-sistema. Concetto certamente corretto, però non fattibile in quanto le liste, per entrare in parlamento, devono raggiungere il 10% dei votanti, mentre se si corre da soli è sufficiente raggiungere il 3%. Altri di voi hanno commentato che non serve a niente scendere in politica 'perché poi non cambia nulla'. Io rispondo dicendo, che preferisco combattere in trincea che da un comodo divano con il telefonino in mano. Allora se si vuole cambiare questa medicina dogmatica, bisogna anche avere la coerenza di trasformare la rabbia che ognuno di noi ha, per quello che ci hanno fatto, in azione e coinvolgersi in questo progetto rivoluzionario", ha scritto sui sociale il discusso giornalista facendo riferimento alla Rivoluzione Francese: "«Per Rivoluzione Sanitaria» farà cadere molte «teste».

Poche settimane fa il Tar del Lazio ha motivato la conferma della la multa da 264mila euro decisa dall’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ai danni dell’emittente televisiva che divulgava la controversa dieta Life 120.