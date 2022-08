Letta e Calenda separati in casa, Meloni a valanga: “Solo odio per noi e amore delle poltrone”

06 agosto 2022 a

"Qui abbiamo Enrico Letta che si candida a governare il Paese che alle 8 si mette in ginocchio da Luigi Di Maio, alle 12 in ginocchio da Angelo Bonelli e alle 18 in ginocchio da Nicola Fratoianni. Spettacolo allucinante!”. A mettere a nudo le continue contraddizioni della sinistra e delle mosse del leader del Partito Democratico è Pietro Senaldi, direttore di Libero. Le parole del giornalista sono rilanciate da Giorgia Meloni in un post su Facebook, dove la stessa leader di Fratelli d’Italia aggiunge: “E questo è solo un assaggio di quello che accadrebbe se la sinistra dovesse andare al governo. Gli italiani meritano molto di più e il 25 settembre faranno sedere all’opposizione questa grottesca coalizione”.

La numero uno del partito che punta a raccogliere più voti alle urne ha dedicato poi un altro messaggio sui social a Letta e alle sue parole cariche di livore nei confronti degli avversari di centrodestra: “Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme alle elezioni solo per odio verso il centrodestra e per non mollare le poltrone. Non è quello che serve all’Italia. La Nazione - dice Meloni - non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere”.