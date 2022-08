Controcorrente, Antonio Tajani affonda la sinistra: “Non un bello spettacolo, c'è tanta incoerenza”

06 agosto 2022 a

Si infiamma lo scontro tra partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. Ospite della puntata del 5 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, che lancia una serie di siluri agli avversari alla luce delle numerosi liti tra Azione, Partito Democratico e il resto della coalizione che affronta il centrodestra: “Mi pare che ci sia molta incoerenza all’interno della coalizione di sinistra. Azione, che è il partito di Emma Bonino e Carlo Calenda, ha creato molto scompiglio nella sinistra, litigano e uno dice una cosa e uno un’altra. Uno è a favore del nucleare, uno è contrario… Non mi pare che agli occhi dei cittadini italiani stiano dando un bello spettacolo, noi stiamo parlando di programmi e illustriamo ciò che vogliamo fare per difendere il potere d’acquisto dei nostri cittadini, aumentando le pensioni minimi a tutti, pensionati, ma anche disabili. Abbattere le tasse sulle imprese per permettere di pagare di più i lavoratori. E infine - chiosa Tajani - la pace fiscale”.