Pnrr, il governo pone la fiducia sul maxiemendamento

22 giugno 2022 a

a

a

Dopo due rinvii dell’Aula, al Senato è arrivato il maxi-emendamento sostitutivo del ddl per l’attuazione del Pnrr, dopo l’ok delle Commissioni. Il governo ha posto la questione di fiducia, come chiesto in Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.

La guerra rischia di far saltare in aria il Pnrr. Esplode tutto, inflazione alle stelle

Ora la Presidenza procede alla valutazione di ammissibilità e alla trasmissione del testo alla 5a Commissione, la Bilancio. La seduta è stata riconvocata per le ore 21, al termine dell’esame della Commissione. Si passerà poi alle dichiarazioni di voto e alla chiama per la fiducia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.