Giovani Periferie: nuovi media, responsabilità ed educazione per le nuove generazioni

30 aprile 2026

La crescita dei giovani, oggi, passa inevitabilmente per l’utilizzo consapevole delle nuove forme digitali, in special modo dei nuovi media: i social network sono parte integrante, ineludibile, quasi protesi esistenziali per i ragazzi e le ragazze del nuovo millennio. Per Laura Galesi, da poco presidente regionale di Aiart Lazio - Associazione di Cittadini Mediali, questo è un tema cruciale, che sarà uno dei perni dell’agenda dell’associazione per i prossimi anni. “Viviamo un tempo in cui la comunicazione rischia di diventare veloce ma superficiale, connessa ma disumana”, ha dichiarato Galesi. “Per questo sentiamo forte la responsabilità di custodire le voci e i volti umani, soprattutto dei più giovani, accompagnandoli a un uso consapevole del digitale ed evitando derive di isolamento, dipendenza e abuso della rete. E usare la comunicazione come strumento di contrasto della povertà educativa minorile”. L’Airt lavorerà anche su altri piani: Ai e creatività, Media Education, cultura della comunicazione. Tutti temi che si inseriscono in una fase storica segnata da profondi cambiamenti nel mondo della comunicazione e da sfide decisive legate all’uso del digitale, soprattutto tra le giovani generazioni e che non possono essere trascurati. Di questo e di altro abbiamo parlato con Laura Galesi nella nuova puntata di “Giovani Periferie”.