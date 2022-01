Spread e debito a decidere l'elezione del presidente della Repubblica. In Onda, Alessandra Sardoni: nessuno vincerà

23 gennaio 2022 a

Nei tanti scenari ipotizzati per la corsa al Quirinale in troppi dimenticano i fondi del Recovery Fund e i dati dello spread italiano. Alessandra Sardoni, giornalista di La7 e spalla di Enrico Mentana nelle maratone del direttore, è ospite della puntata del 22 gennaio di In Onda, con David Parenzo e Concita De Gregorio alla conduzione, e ricorda quanto sia importante e determinante anche il fattore dei mercati per la sfida del Colle: “C’è un debito la cui sostenibilità va garantita, quindi non so se può andare proprio chiunque. Sicuramente questi fattori sono una cosa che il Parlamento deve aver presente per forza, lo sanno gli osservatori. Lo spread è salito leggermente. È un passaggio importante quest’elezione, sono tanti i soldi che l’Europa ha dato all’Italia e perché è tanto il debito accumulato con tutte le misure per il Covid. È impensabile che non ci sia questo fattore ad un certo punto. Naturalmente c’è il tempo e la scelta di Berlusconi è uno dei passaggi, si entra adesso in una fase di trattativa e di incontri, dopo aver sgombrato il campo con questo elemento. È una situazione - analizza la Sardoni - in cui è difficile che qualcuno vinca. Tutti vogliono cercare di non perdere”.

