Scissione M55, nasce "Insieme per il futuro". Luigi Di Maio punta a scippare 45 parlamentari a Conte

La nuova creatura politica che sta nascendo dalla scissione in seno al Movimento 5 Stelle si chiamerà Insieme per il futuro. Questo il nome scelto per i gruppi alla Camera e al Senato che saranno formati da deputati e senatori vicini al ministro degli Esteri Luigi Di Maio che nello scontro con il presidente M5s Giuseppe Conte è ormai deciso ad andare fino in fondo.

Le prime firme dei dimaiani sono già state formalizzate. Secondo quanto apprende LaPresse, nel nuovo gruppo parlamentare alla Camera sono 22 i transfughi grillini tra cui Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Al Senato, dove sussiste il nodo del simbolo, nell'elenco figurano Fabrizio Trentacoste, Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Antonella Campagna, Simona Nocerino, Leonardo Donno e Sergio Vaccaro. In stand by Emiliano Fenu, dato per fuoriuscito dal Movimento ma che non avrebbe ancora aderito alla nuova avventura politica del responsabile della Farnesina.

Secondo indiscrezioni raccolte dal Foglio, l'obiettivo di Di Maio è quello di convincere 45 eletti grillini: 35 membri alla Camera e 10 al Senato. Tra i big pronti a seguirlo figurerebbero Laura Castelli, Anna Macina e Manlio Di Stefano, tuttii con ruoli di rilievo nel governo di Mario Draghi.

