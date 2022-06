Flavio Tosi: "Voterò Sboarina". Ma su Verona continua la confusione nel centrodestra

18 giugno 2022 a

Ancora tensioni e confusione all'interno del centrodestra in vista del ballottaggio a Verona. Flavio Tosi annuncia di votare per Sboarina ma nel frattempo si passa da Salvini che in mattinata parla di "errore madornale del centrodestra diviso a Verona" alla visione positiva della Meloni, che nel pomeriggio si dice "soddisfatta per l’accordo politico di tutto il centrodestra per battere la sinistra Pd-Cinquestelle. In mezzo ci sono proprio le parole di Tosi, con la successiva specifica di Sboarina.

"Non andrò a votare per Damiano Tommasi perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato" ha detto Flavio Tosi, ex sindaco di Verona che ha aderito di recente a Forza Italia, ai microfoni di Rainews 24.

Su Facebook, poi, Sboarina ha specificato: "Accetteremo solo l'apparentamento ufficiale l'unico previsto dalla normativa sui ballottaggi, alla luce del sole. Apparentamento che farebbe eleggere in Consiglio Comunale i nostri uomini e le nostre donne di centrodestra più votati e più votate, quindi scelti e scelte dal popolo. Accordicchi di palazzo e cadreghe (sedie, ndr) non ci interessano. Come non ci interessa essere trattati come alleati di serie B, come vorrebbe Sboarina, che cerca i voti dei nostri elettori ma non vuole che quegli stessi elettori siano rappresentati da chi hanno votato al primo turno, aggiunge, una logica anti-democratica! E irrispettosa: un po' come se ti invitassero a cena e mentre gli amici mangiano in salotto, tu sei seduto nel guardaroba".

La Meloni si mostra comunque ottimista. "Anche nelle situazioni più complesse come Verona e Catanzaro, dove era stato chiesto un apparentamento formale che è stato rifiutato dai candidati sindaco al ballottaggio, come peraltro avviene ovunque quasi sempre, è stato comunque garantito, tanto da Wanda Ferro e FdI a Catanzaro, quanto da Flavio Tosi e Forza Italia a Verona, il sostegno al candidato sindaco di centrodestra contro il fronte della sinistra» dichiara la leader di Fratelli D'Italia.

